Среда, 8 мая, 2024

В России появится новая услуга по защите средств граждан

Автор: 7info

Опубликовано

В России появится новая услуга по защите средств граждан. Государственная Дума планирует принять законопроект «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности» в весеннюю сессию, пишут «Известия».

Согласно этому законопроекту, системно значимые кредитные организации (на данный момент их 13) будут обязаны предоставить клиентам возможность оформить доверенность на третье лицо. Это доверенное лицо сможет отклонять или подтверждать финансовые операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. Если доверенное лицо не отреагирует, то банк откажет в проведении транзакции.

Информацию о том, что Госдума рассмотрит эту инициативу в ближайшее время, подтвердили в «Единой России» и профильном комитете.

Наталья Костенко, один из авторов законопроекта и депутат от «Единой России», сообщила, что после завершения формирования правительства, которое ожидается после 13–15 мая, Госдума может принять законопроект в первом чтении. Затем потребуется примерно месяц для внесения поправок, включая те, которые были предложены в отзыве правительства. Правительство концептуально поддержало эту инициативу.

Ко второму чтению в законе может появиться механизм отзыва доверенности, который предложило прописать правительство. Это поможет исключить риски злоупотребления для поручителя. Также планируется упростить саму процедуру реализации этой инициативы.

«Принцип один: есть доверенное лицо, которому сообщается об операциях. Форма уведомления, сумма, с которой возможна блокировка, будет варьироваться. С учётом одобрения законопроекта всеми ведомствами, не думаю, что будет какая-либо задержка при его рассмотрении в окончательном чтении», — прокомментировала Наталья Костенко.

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