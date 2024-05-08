Под Рязанью похоронят бойца ВОВ, останки которого обнаружили в Новгородской области

В окрестностях деревни Кобылкино Новгородской области поисковики обнаружили останки красноармейца Сергея Малофейкина.

При нём бы смертный медальон, записку из которого прочитали в лаборатории: «Красноармеец Малофейкин Сергей Мих.; адрес семьи — Рязанская область, Рыбновский район, село Новосёлки».

Поисковики отряда «Линия фронта» выяснили, что четыре брата Малофейкиных — Сергей, Николай, Иван и Василий ушли на фронт. Трое из братьев погибли, с войны вернулся только Николай.

Однако в 1930-м году в семье родился ещё один сын — Владимир. С его дочерью, Ольгой Рындиной, и смогли связаться волонтёры.

Вчера Ольга вместе с дочерью Марией посетили Старую Руссу, где им передали останки бойца. Родные захоронят красноармейца на малой родине — в Новосёлках.

8 мая в 11.00 начнётся отпевание, похороны пройдут в 11.30.