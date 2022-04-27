В Рязани стартует цикл спортивных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы

В Рязани стартует цикл спортивных мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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С 25 апреля по 11 мая спортивная школа «Орион» организует тематическую выставку рисунков, посвящённую великой исторической дате. Открытый теннисный турнир «Кубок Победы» пройдёт со 2 по 8 мая на кортах спортивной школы тенниса «Юниор». В бассейне «Аквамед» состоятся открытый чемпионат и первенство города Рязани по плаванию, посвящённые празднованию Дня Победы.

На легкоатлетическую эстафету в Мемориальный парк бегуны приглашаются 5 мая в 15.00. Днём позже, 6 мая, в спортивной школе олимпийского резерва «Юпитер» состоится Кубок города Рязани по самбо. Завершит цикл праздничных спортивных мероприятий открытый лично-командный городской турнир по шашкам среди школьников, который пройдет 14 мая на базе школы №63.