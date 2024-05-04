В Перинатальной центре Рязани родился мальчик с истинным узлом пуповины

В Перинатальном центре Рязани родился мальчик с истинным узлом пуповины, сообщает страница медицинского учреждения ВКонтакте.

Истинный узел — это аномалия пуповины, которая формируется в период беременности. Она возникает из-за движений плода, чаще всего в первом триместре, когда плод ещё маленький и очень подвижный. Он может проскользнуть через петлю пуповины, что приводит к образованию узла.

Такая аномалия встречается относительно редко — примерно в 0,04–2% родов. Она представляет опасность для плода, потому что при сильном стягивании узла возможно сдавление сосудов пуповины. В самых тяжёлых случаях это может привести к трагическому исходу.

На современном этапе диагностика возможна при ультразвуковом исследовании, но, к сожалению, не всегда. Это связано с тем, что узел может располагаться на разных участках пуповины.

Роды проходили под контролем медицинского персонала. Новорождённый мальчик весом 3700 г и ростом 54 см родился с оценкой по шкале Апгар 9/10 баллов.

Младенца готовят к выписке.