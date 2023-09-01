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В госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с 1 сентября

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Председатель госдумы Вячеслав Володин рассказал россиянам, какие законы вступают в силу с сентября.

  • Родители детей-инвалидов смогу накапливать дополнительные выходные дни, которые ежемесячно предоставляются для ухода за ребенком. Их можно будет объединить и использовать как отпуск продолжительностью до 24 дней.
  • В Госуслугах появится функция обращения к органам власти. Граждане смогут написать в госорганы, органы местного самоуправления и должностным лицам.
  • Начнут действовать новые меры регулировки работы такси. В регионах создадут реестры перевозчиков, такси и служб заказа. Последние будут нести более строгую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу. К перевозкам не допустят водителей с непогашенной или неснятой судимостью за ряд преступлений. Также для водителей введут аттестацию на знание адресов больниц, достопримечательностей и других важных объектов.
  • Внутридомовые и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация. Это гарантирует необходимую квалификацию и техническую базу для работ.
  • Граждан начнут проактивно информировать о мерах социальной поддержки. О выплатах, положенных неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами I-ой группы и за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, которым требуется постоянная помощь, будут приходить уведомления на Госуслугах или по почте.
  • Все школьники начальных классов будут получать горячее питание бесплатно не реже одного раза в день.
  • Школьные автобусы смогут бесплатно проезжать по платным дорогам, в том числе и автобусы, перевозящие детей на экскурсии, в лагеря или на соревнования.

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