Житель Шацкого района пожаловался на опасный участок дороги

Участок дороги в Кучасьевском сельском поселении Шацкого района приведут в порядок после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Заявление с жалобой написал житель села Сборное. В нем он написал, что на улице Нижней на обочине растут деревья, кроны которых затрудняют движение транспорта и создают угрозу жизни и здоровью.

Прокуратура Шацкого района проверила исполнения требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности и потребовала привести дорогу в порядок.

Главе администрации Кучасьевского сельского поселения внесли представление. Как сообщается на сайте прокуратуры, опил деревьев уже произведен.