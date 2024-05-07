Администрация Касимова прокомментировала информацию о кишечной палочке в воде

Администрация Касимова прокомментировала появившиеся в мессенджерах сообщения об обнаружении кишечной палочки в городской водопроводной воде. Пост опубликован на странице мэрии ВКонтакте.
«Администрация города Касимов призывает жителей города не доверять сомнительным анонимным сообщениям и не распространять фейковую информацию о качестве водопроводной воды. Подаваемая в дома горожан питьевая вода полностью безопасна и соответствует нормам СанПиН, — горится в сообщении.
В паводковый период проводится дополнительное обеззараживание питьевой воды путем хлорирования по бактериологическим показаниям.
Экстренных извещений о массовых и групповых заболеваниях острыми кишечными инфекциями, ротовирусной инфекцией не было.
Касимовский ММЦ работает в штатном режиме».