Администрация Касимова прокомментировала информацию о кишечной палочке в воде

Администрация Касимова прокомментировала появившиеся в мессенджерах сообщения об обнаружении кишечной палочки в городской водопроводной воде. Пост опубликован на странице мэрии ВКонтакте.

«Администрация города Касимов призывает жителей города не доверять сомнительным анонимным сообщениям и не распространять фейковую информацию о качестве водопроводной воды. Подаваемая в дома горожан питьевая вода полностью безопасна и соответствует нормам СанПиН, — горится в сообщении.

В паводковый период проводится дополнительное обеззараживание питьевой воды путем хлорирования по бактериологическим показаниям.

Экстренных извещений о массовых и групповых заболеваниях острыми кишечными инфекциями, ротовирусной инфекцией не было.

Касимовский ММЦ работает в штатном режиме».