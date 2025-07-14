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Общество

Потомственные казаки из ДНР выиграли свадебный тур по Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: группа "Сервис ЗАГС" ВКонтакте

Мирослав Сконин и Ангелина Денисенко из Донецкой Народной Республики выиграли свадебный тур по Рязанской области. Об этом сообщает группа «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Влюбленные — потомственные казаки. Познакомились во время службы в штабе казачьей-разведывательной бригады «Терек». Ангелина — медицинская сестра, а Мирослав — руководитель народного вокального коллектива. Сейчас они действующие участники СВО и имеют государственные награды.

В рамках II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» они также стали победителями и забрали свой заслуженный приз — тур по Рязанской области. Награду победителям вручил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

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