118 лет назад впервые для опознания преступника применили дактилоскопию

Дактилоскопия – метод идентификации личности человека по отпечаткам пальцев, основанный на уникальности рисунка кожи, то есть каждый человек обладает индивидуальным узором папиллярных линий. Они не меняются в течение жизни и восстанавливаются после повреждений кожи в прежнем виде.

В основе метода дактилоскопии лежит идея англичанина Уильяма Гершеля, который выдвинул гипотезу о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Эта гипотеза родилась в результате долгих исследований автора, который служил полицейским чиновником в Индии и имел широкое «поле» для исследований.

В 1895 году английский антрополог и психолог Френсис Гальтон (автор книги «Отпечатки пальцев») добился введения дактилоскопии в качестве метода регистрации уголовных преступников уже в Англии.

18 апреля 1902 года в Дании впервые в мире была применена дактилоскопия для опознания преступника, а уже в сентябре этого же года в Великобритании отпечатки пальцев с места преступления впервые были использованы как доказательство вины по отношению к подозреваемому в преступлении.

В последующие 15-20 лет разные страны мира вводили у себя в практику применения дактилоскопические методы. В России дактилоскопия стала применяться с 1906 года. Раньше специалисты этой области сравнивали отпечатки пальцев «вручную», впоследствии принцип сравнения отпечатков автоматизировался.

В каждой стране существует своя электронная база отпечатков. Причем есть база данных правоохранительных органов, в которой хранятся отпечатки пальцев людей, когда-либо задерживаемых, а также есть общая база данных, которая является «добровольной». Если человек проходил регистрацию, и его карта есть в базе, его легко опознают.

Сегодня практические методы использование дактилоскопии очень широки. Криминалистика была первой и наиболее важной областью ее применения и остается такой до сих пор. Развитие компьютерной техники позволило создать сканеры отпечатков пальцев, которые устанавливают на ноутбуки, сотовые телефоны, флэш-носители и т.д. Замки и сейфы, оборудованные такими сканерами, можно открыть простым прикосновением пальца.

Сегодня дактилоскопия позволяет, используя всего лишь отпечаток пальца вместо пароля для верификации личности, обеспечить, тем самым, надежную защиту цифровой информации и своих конфиденциальных данных.

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