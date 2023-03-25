Суббота, 25 марта, 2023
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В Екатеринбурге автохамы оставляют машины на тротуарах и газонах

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Екатеринбурге автохамы оставляют машины на тротуарах и газонахЖители Екатеринбурга пожаловались на автохамов, которые оставляют свои авто на тротуарах и даже на газонах, сообщило издание E1.RU.

Массовую парковку на тротуаре устроили в самом центре города на Малышева, 15. По словам очевидцев, в будни там стоит по пять-восемь машин.

«Дуракам закон не писан, прямо на газон, прямо в грязь», — рассказал один из местных жителей.

На видео попал эпизод, как екатеринбуржцы помогают водителю выехать из грязи.

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