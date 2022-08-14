7info

Строительство моста-дублёра через Оку в ближайшее время не начнётся

Строительство моста-дублёра через Оку под Рязанью на 2023–2024 годы не запланировано. Соответствующей информацией на странице врио губернатора Рязанской области павла Малкова поделился региональный Минтранс.

Ведомство в очередной раз подтвердило необходимость возведения моста, о чём говорил во время прямого эфира Малков. Но проект настолько масштабный, что его реализация потребует существенных затрат, финансирования из федерального бюджета.

Пока даже не разработана проектно-сметная документация. На 2023-24 году начало строительства не планируется.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7