Четверг, 8 июня, 2023
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Школьница из Скопинского района стала финалисткой Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

Татьяна Проводина

На Книжном фестивале «Красная площадь» назвали имена 50 финалистов пятого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

В этом году объявление финалистов прошло в необычном формате: Театр «РэПэТэ» представил мини-постановку по мотивам рассказов конкурсантов прошлых лет. Театр выбрал рассказы на школьную тематику, актуальную в этом году, объявленном Годом педагога и наставника.

В пятом сезоне «Класса!» приняли участие более 13 тысяч школьников из 73 регионов России, а региональными победителями стали 130 талантливых ребят. Из 130 произведений члены жюри писатели Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Ольга Славникова, Вадим Панов, Нина Дашевская и Яна Вагнер выбрали 50 лучших рассказов. Именно их авторы приедут в сентябре в Москву на Всероссийский финал.

В число финалистов вошла Токарева Марина, ученица филиала МБОУ «Мало-Шелемишевская СОШ» «Шелемишевская ООШ» имени Героя Советского Союза Н.М. Красикова (Скопинский район).

Поздравляем Марину и её педагога и желаем им удачи в финале!

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