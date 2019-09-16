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В ДТП в Путятинском районе пострадали пять человек

14 сентября, примерно в 9:40, в Путятинском районе на 321-м километре автодороги М5 «Урал» 37-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексиа», по предварительной информации, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Митсубиши Паджеро» под управлением 48-летнего жителя Москвы. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

После удара «Дэу» по инерции продолжил движение и столкнулся с грузовым автомобилем «Ивеко» с полуприцепом под управлением 48-летнего жителя Пензы.

От удара водитель «Ивеко» потерял управление и столкнулся со следовавшим во встречном направлении автомобилем «Киа Сид» под управлением 44-летнего жителя Санкт-Петербурга.

В результате происшествия водитель автомобиля «Киа Сид», а также водитель и трое пассажиров «Дэу Нексиа» в возрасте 29, 19 и 18 лет получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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