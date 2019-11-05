В сети появились фотографии с места гибели рязанцев на пожаре на улице Железнодорожной. Снимки опубликовала ГТРК «Ока».

По словам очевидцев, в МЧС около 10 утра позвонили соседи, заметившие горящий дом.

Пока пожарные машины спешили на место происшествия, соседи попытались самостоятельно достучаться до пенсионерки и её 60-летнего сына, однако дверь никто так и не открыл.

Когда пожар удалось потушить, выяснилось, что жильцы дома погибли. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.