На главную Рязань Происшествия Появились фотографии с места гибели рязанцев
РязаньПроисшествия

Появились фотографии с места гибели рязанцев

Фото: ГТРК "Ока"

В сети появились фотографии с места гибели рязанцев на пожаре на улице Железнодорожной. Снимки опубликовала ГТРК «Ока».

По словам очевидцев, в МЧС около 10 утра позвонили соседи, заметившие горящий дом.

Пока пожарные машины спешили на место происшествия, соседи попытались самостоятельно достучаться до пенсионерки и её 60-летнего сына, однако дверь никто так и не открыл.

Когда пожар удалось потушить, выяснилось, что жильцы дома погибли. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»