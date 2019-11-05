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Утром в Рязани загорелся жилой дом

Фото: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

Во вторник, 5 ноября, в Рязани загорелся жилой дом. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 9.57. Загорелся жилой дом на улице Железнодорожной в Рязани. На пожар выехали 4 пожарных автомобиля, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

МЧС просит рязанцев быть внимательнее при обращении с огнём и соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре следует звонить по телефону – 01, по мобильному – 101. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

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