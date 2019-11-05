На утреннем пожаре в Рязани погибли люди

Во вторник, 5 ноября, на улице Железнодорожной в Рязани загорелся частный жилой дом, есть погибшие. Об этом сообщает сайт СУ СК РФ по Рязанской области.

После тушения пожара обнаружили тела погибших жильцов – 79-летней женщины и её сына, 1959 года рождения. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.

Проверка позволит установить причины возникновения пожара, гибели людей и все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством решение.