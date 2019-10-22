Полицейский, сбивший в нетрезвом виде пешехода в Рязани, уволен из органов

В Рязани уволили полицейского, сбившего пешехода на Касимовском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



ДТП у дома №5 на Касимовском шоссе в Рязани произошло поздно вечером в субботу, 19 октября. Автомобиль Hyundai сбил 43-летнего жителя Рязани, находившегося на нерегулируемом пешеходном переходе. Позднее выяснилось, что за рулём иномарки находился нетрезвый 28-летний сотрудник отдела МВД по Советскому району. ДТП он совершил на личном автомобиле, не в служебное время.



В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело, в понедельник, 21 октября, он был уволен из органов.



