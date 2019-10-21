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В Рязани завели уголовное дело на полицейского, сбившего насмерть пешехода

В Рязани в отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

ДТП, в результате которого погиб человек, произошло в субботу, 19 октября, около полуночи на Касимовском шоссе в Рязани. Сотрудники полиции, находившийся не на службе, управляя автомобилем «Хёндай Ай Икс 35», сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 43-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте. 

Установлено, что 28-летний полицейский управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Сейчас его задержали, решается вопрос о мере пресечения. 

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