В Рязани завели уголовное дело на полицейского, сбившего насмерть пешехода

В Рязани в отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



ДТП, в результате которого погиб человек, произошло в субботу, 19 октября, около полуночи на Касимовском шоссе в Рязани. Сотрудники полиции, находившийся не на службе, управляя автомобилем «Хёндай Ай Икс 35», сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 43-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.



Установлено, что 28-летний полицейский управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Сейчас его задержали, решается вопрос о мере пресечения.

