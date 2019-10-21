В Рязани прошёл региональный форум по бережливому производству

В понедельник, 21 октября, в Рязани прошёл региональный форум «Бережливое производство». В течение дня сотрудники 134 медицинских организаций – больниц и поликлиник региона – обменялись опытом и обсудили критерии бережливого производства. Все критерии нацелены на улучшение качества оказания услуг, сокращение трат медперсонала и повышение комфорта пребывания пациента в медучреждении.

После лекционной части участники собрались на практическую – в течение 25 минут сотрудники медицинских учреждений вместе с модераторами разбирали практики внедрения критериев бережливого производства. По итогам обсуждений один из участников каждой рабочей группы презентовал лучшие практики, выделенные на его площадке.

Выступления прокомментировали эксперты – зампред правительства Рязанской области Роман Петряев, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец, руководитель АНО «Регионального центра компетенций в сфере производительности труда» Оксана Любимова.

Роман Петряев отметил, что форум позволяет увидеть действующие практики и оценить их значимость для региона.

– Также важным остаётся вопрос финансирования – любая эффективная практика должна вести к оптимизации расходования денег. Ведь внедрение практик будет зависеть также от необходимых финансовых затрат. Если внедрение будет касаться организационных изменений, то в результате обсуждений можно будет принять быстрое решение о внедрении. Если практика эффективна, но требует больших затрат, деньги нужно будет заложить в бюджет. Надеюсь, что в течение следующего года большинство практик, которые мы оценим как значимые, удастся внедрить, – добавил зампред регионального правительства.

Главная цель форума – обмен положительным опытом внедрения критериев бережливого производства. Специалисты озвучили наиболее важные на их взгляд практики и освоили те, которые считают наиболее полезными в своем учреждении.

В частности, на форуме презентовали практику «Единого талона», которая в Детской поликлинике №7 позволила в несколько раз сократить срок прохождения обследования. «Единый талон» – это программа в регистратуре, которая автоматически подбирает время для записи пациента сразу к нескольким специалистам, учитывая длительность приёма конкретного врача. По словам директора АНО «Центр Бережливого производства Рязанской области» Вячеслава Несина, практика позитивно сказывается на борьбе с очередями, время ожидания сократилась с получаса до двух-трёх минут.

– Практики, которые хорошо работают в одном медучреждении, хочется адаптировать в другие. Чтобы каждый раз не изобретать велосипед, – добавил Вячеслав Несин.

Отметим, что форум «Бережливое производство» проходит в регионе в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение-2024».