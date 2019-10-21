В Рязанской области пройдёт Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

В Рязанской области пройдет Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». В пяти городах нашего региона будут установлены мобильные пункты тестирования, в которых можно будет быстро и анонимно сдать тест на ВИЧ за 15 минут. С 24 по 28 октября брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» сделают остановки в Рязани, Касимове, Скопине, Сасово, Ряжске.

Во время экспресс-тестирования всем желающим расскажут о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

Медицинские специалисты первичного звена, инфекционисты и эпидемиологи на специальных семинарах смогут ознакомиться с современными сведения по клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа, методами ранней диагностики и мотивирования пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию. Слушателям будут продемонстрированы обучающие фильмы, которые помогут грамотно вести диалог с пациентом при назначении теста на ВИЧ-инфекцию. Специалисты получат простые и доступные рекомендации по опровержению наиболее часто встречающихся стереотипов о ВИЧ–инфекции (ссылка на фильм «МИФы о ВИЧ» https://cloud.mail.ru/public/21kY/58h1vFx9F).

В Рязанской области акция завершится 28 октября. Итоговое мероприятие состоится в Рязани по адресу Первомайский проспект, 68/2. Муниципальный культурный центр с 11:00 до 12:00.

24 октября мобильный пункт будет работать в городе Сасово с 12.00 до 18.00 на проспекте Свободы, 21 (возле ТЦ «ГЕРМЕС»).

25 октября в Рязани с 12.00 до 18.00 на Первомайском проспекте, 68/2 (возле здания МКЦ), в Касимове с 12.00 до 18.00 на ул.Большакова, 2 (рядом с офисом СК РЕСО), в Ряжске с 12.00 до 18.00 на ул.М.Горького, 115 (на территории ОГБПОУ «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова»).

26 октября тестирование могут пройти жители Скопина с 12.00 до 18.00 на пл.Ленина, 1 (напротив Дворца культуры им.Ленина).