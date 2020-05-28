В Рязанской области заболели коронавирусом 350 детей

В Рязанской области растёт число детей, заражённых коронавирусом. По состоянию на 11 часов 28 мая их уже 350 человек. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
В целом в Рязани и области COVID-19 выявлен у 3283 человек, ещё 75 являются условно заражёнными.
Самая многочисленная возрастная группа заболевших – от 46 до 64 лет. В этом возрасте коронавирус выявлен у 1255 рязанцев. В возрасте от 18 до 45 лет заражены 1162 человека, в возрасте от 65 до 80 лет – 411 человек. Старше 80 лет 105 заболевших.
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