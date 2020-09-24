В Пронском районе пенсионеры против установки модуля Wi-Fi

Во вторник вечером, 22 сентября, в Береговой Погореловке Пронского района группа пенсионеров устроила встречу с главой поселения Светланой Решетниковой и представителем «Ростелекома» Сергея Меликсетяна. Местные жители рассказали о том, что против установки модуля Wi-Fi рядом с многоэтажками. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Пожилые люди уверены, что интернет ни к чему хорошему не приведет, а им и без него сейчас хорошо живется.

– Мы не смогли доказать собравшимся, что установленная точка Wi-Fi позволит людям в радиусе тридцати метров пользоваться бесплатно интернетом. Одно из ее условий программы, по которой и устанавливается Wi-Fi – это приближенность социальных объектов. Вот мы и предложили установить точку рядом со зданием детского сада, — сказала Решетникова.

По мнению главы поселения, жители Береговой Погореловки с сомнением относятся ко всем нововведениям, даже если они направлены на улучшение жизни людей и современное развитие населенного пункта.

Однако местные жители утверждают, что они выступают не против Wi-Fi, а против раскопок перед домами. Интернет в населенном пункте есть почти в каждом квартире, поэтому никто особо и не нуждается в новой точке доступа. Пенсионеры недовольны и тем, что рабочие разводят грязь, а убирают за всем местные жители. Они сами и газоны стригут, и дорожки подметают, и клумбы делают.

К протестующим не прислушиваются и продолжают рыть ямы. Сергей Меликсетян пообещал, что Wi-Fi станет доступен всему населению без вреда для жителей многоэтажек.