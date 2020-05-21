В Касимовском районе ищут скрывшегося рецидивиста

В Касимове и Касимовском районе разыскивают подозреваемого в краже рецидивиста. Сообщение об этом появилось в группе Касимов МЕДИА
Межмуниципальным отделом МВД России «Касимовский» за совершение преступления – кражу чужого имущества разыскивается неоднократно ранее судимый по ч. 3 ст. 158 (кража); ч. 2 ст. 161 (грабеж); ч. 3 ст. 162 (разбой); ч. 1 ст. 119 (угрозу убийством) гражданин Василенко Владимир Александрович, 21.02.1960 г.р., уроженец п.г.т. Синегорск, Южно-Сахалинского района, Сахалинской области, зарегистрированный по адресу: Рязанская область, Касимовский район, д. Ахматово.
В случае, если у Вас имеется информация о местонахождении Василенко В.А., просьба сообщить в дежурную часть МОМВД России «Касимовский» по телефонам: 02; 8 (49131) 2-24-18, 8 (49131) 4-45-45. Либо в отдел уголовного розыска: 8 (49131) 2-24-88, 8 (49131) 2-07-74.
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