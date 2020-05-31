В ДТП в центре Рязани пострадал младенец

В результате ДТП на Первомайском проспекте в Рязани пострадал ребёнок 2020 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Авария случилась в пятницу, 29 мая, в 13.10 у дома №23/7 на Первомайском проспекте в Рязани. Женщина-водитель, 1990 года рождения, за рулём автомобиля «MG ZT» врезалась в попутный ГАЗ-3302 под управлением рязанца,1958 года рождения.
Ребёнок ехал в иномарке в качестве пассажира. С места аварии его доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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