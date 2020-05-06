Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Александры Трусовой в Евгению Плющенко. Пост она разместила у себя в инстаграме.
– Конечно привыкнуть к уходам спортсменов невозможно, – написала Тутберидзе.
При этом она отметила, что и спортсменам и тренерам всегда будут поступать предложения с более лучшими условиями. А как поступать в случае их получения, каждый должен решить для себя сам.
Тутберидзе также написала, что её команда создаёт хороших спортсменов и тренеров, но предлагать другим более заманчивые условия они не будут.
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