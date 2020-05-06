Плющенко подтвердил переход Трусовой

-

Евгений Плющенко подтвердил ТАСС переход фигуристки Александры Трусовой в его группу.

Напомним, ранее появилась информация о том, что родившаяся в Рязани Трусова больше не будет тренироваться у Этери Тутберидзе. Она будет заниматься в группе олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

По словам Евгения, сейчас готовятся документы о переводе Александры в его академию. На это потребуется некоторое время, так как спортсмены, как и все россияне, находятся в режиме самоизоляции.

Плющенко отметил, что считает нормальным переход спортсмена к другому тренеру.

– Считаю, что Саше за столько лет, что они катались в «Самбо-70», нужно правильно пообщаться с руководством и тренером, – приводит его слова ТАСС.

Он также выразил уверенность, что вместе с фигуристкой добьётся хороших и высоких результатов.