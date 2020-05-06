Среда, 6 мая, 2020
17.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Плющенко подтвердил переход Трусовой

7info

На выезде из Рязани легковушка превратилась в груду металла после столкновения с фурой

Видео
Вечером в четверг, 30 апреля, на Михайловском шоссе в Рязани произошло серьёзное ДТП. Видео с места аварии опубликовано в паблике Подслушано в...
Узнать больше

Ремонт обхода Ряжска идёт круглосуточно

Новости Рязани
В Минтрансе отметил, что этот участок – один из важнейших для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.
Узнать больше

Как уволиться по закону и что делать, если вас принуждают к увольнению

Новости Рязани
Прокуратура Рязанской области напомнила о недопустимости принуждения работника к увольнению в рамках проекта "Прокуратура поясняет". В соответствии с нормами...
Узнать больше
-

Евгений Плющенко подтвердил ТАСС переход фигуристки Александры Трусовой в его группу.

Напомним, ранее появилась информация о том, что родившаяся в Рязани Трусова больше не будет тренироваться у Этери Тутберидзе. Она будет заниматься в группе олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

По словам Евгения, сейчас готовятся документы о переводе Александры в его академию. На это потребуется некоторое время, так как спортсмены, как и все россияне, находятся в режиме самоизоляции. 

Плющенко отметил, что считает нормальным переход спортсмена к другому тренеру. 

– Считаю, что Саше за столько лет, что они катались в «Самбо-70», нужно правильно пообщаться с руководством и тренером, – приводит его слова ТАСС.

Он также выразил уверенность, что вместе с фигуристкой добьётся хороших и высоких результатов.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязань простилась с Почётным гражданином города Владимиром Инюцыным

Администрация
Проститься с Почётным гражданином Рязани на кладбище пришли родственники ветерана, представители органов власти, военные, жители города.
Узнать больше

Две рязанки вошли в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольного образования

Новости Рязани
Две рязанки вошли в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольных образовательных организаций России-2020. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и молодёжной...
Узнать больше

Рязанские врачи спасли впавшего в кому ребёнка

Новости Рязани
Врачи спасли ребенка, который впал в кому после падения с самоката. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области. Травма,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязань простилась с Почётным гражданином города Владимиром Инюцыным

Администрация
Проститься с Почётным гражданином Рязани на кладбище пришли родственники ветерана, представители органов власти, военные, жители города.
Узнать больше

В Рязанской области выявили 84 новых случая коронавируса

Коронавирус
По данным на среду, 6 мая, в Рязанской области выявлено 84 новых случая коронавируса. Такие данные приводит сайт Стопкоронавриус.рф,...
Узнать больше

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Главный тренер БК «Рязань» подвёл итоги прошедшего сезона

Акценты
Итоги выступления БК «Рязань» в Первенстве Центрального федерального округа России сезона-2019/2020 в беседе с руководителем пресс-службы клуба Михаилом Солдатовым подвел главный тренер...
Узнать больше

Как распознать фальшивку и не стать жертвой мошенников

Акценты
В последнее время на распространении фальшивомонетничества весьма сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической и оргтехники. Чаще всего...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+