СМИ: Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

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Фигуристка Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Об этом, со ссылкой на информированный источник, сообщает Sport24.

Причиной перехода 15-летней уроженки Рязани к новому тренеру называется отсутствие внимания со стороны Тутберидзе. Она сейчас находится в Детройте и помогает своей дочери Диане Дэвис. Якобы, воспитанницы тренера не получают от неё поддержки даже в режиме онлайн.

Также журналисты приводят слова источника, который сообщил, что Трусова и до этого переживала, что ей не уделяется должного внимания. Хотя она первой начала прыгать четверные прыжки.

Ещё одна причина – повышенное внимание хореографа Даниила Глейхенгауза к Анне Щербаковой. Похожая ситуация, по информации журналистов, была и у Евгении Медведевой. Тогда, перед Олимпиадой, специалист больше занимался с Алиной Загитовой.