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Новости РязаниОбщество

Представители администрации Рязани встретились с жителями улицы Фирсова

7info

В четверг, 9 июля, представители администрации Рязани встретились с жителями улиц Фирсова и Лермонтова. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Основной вопрос, который волнует жителей города, – строительства многоэтажного жилого дома на улице Фирсова. Люди считают, что оно ведётся с нарушениями. Кроме того, ранее у котлована обрушился грунт.

Также чиновники обсудили с горожанами вопросы благоустройства прилегающих территорий и сквера на Лермонтова, соблюдения Правил благоустройства хозяйствующими субъектами в районе – магазинами, управляющими компаниями.

В пресс-релизе администрации Рязани сообщается, что все пожелания и замечания рязанцев были зафиксированы. Следующая встреча назначена на 16 июля. 

По словам начальника управления общественных отношений аппарата администрации города Марии Бобковой, в администрации с уважением относятся к жителям города. Каждого из 20 человек, пришедших на встречу, она пообещала проинформировать о принятых решениях лично. Кроме того, информация будет размещена в открытых источниках. 

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