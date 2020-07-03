При строительстве дома на улице Фирсова выявлены нарушения

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В четверг, 2 июля, и.о. заместителя главы администрации Сергей Савин встретился с инициативными жителями по вопросу строительства дома по адресу улица Фирсова, д. 14. Горожан волновало обрушение грунта у строящегося многоквартирного дома, произошедшее после дождя.

Сергей Савин рассказал, что на должностное лицо ООО «СК «Мервинский›› за период с 2018 по 2020 гг. составлено 6 протоколов об административных правонарушениях. На объекте не соблюдается чистота ограждения строительной площадки, а вода сливается на проезжую часть улицы и прилегающую территорию.

Обрушение ограждения строительной площадки и асфальта произошло из-за строительства нулевого цикла подземной автопарковки. По данному нарушению Государственной инспекцией строительного надзора Рязанской области составлен акт для рассмотрения и принятия мер.

Как сообщает сайт администрации города, нарушителей оштрафуют. ООО «СК «Мервинский›› обязали устранить нарушения до 17 июля.