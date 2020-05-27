В Рязани продолжают заделывать ямы на дорогах

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В среду, 27 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл очередное совещание с главами администраций ряда муниципальных образований. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В ходе видеоселектора глава региона обсудил с руководителями районов и городских округов актуальные вопросы и проблемы развития территорий, текущую ситуацию в экономике и социальной сфере, реализацию мер по борьбе с распространением COVID-19, поддержке бизнеса и граждан.

В работе приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Решетник, министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов, главы администраций Ермишинского, Кадомского, Касимовского, Сасовского районов, городов Касимова и Сасова.

Николай Любимов отметил, что по поручению Президента РФ в связи с ухудшением экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса регионы получат дополнительную финансовую помощь. Первый транш российским правительством уже распределен. Рязанская область получит 58,3 млн. рублей дотаций. Средства пойдут на частичную компенсацию снижения поступлений доходов в бюджет в этом году, а также на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с предотвращением распространения коронавируса.

«По сравнению с другими регионами сильного снижения темпов развития экономики и соответственно бюджетных расходов нам удалось избежать, благодаря принятию поэтапных решений по возобновлению работы предприятий базовых отраслей», – сказал Губернатор. Николай Любимов напомнил, что при жестком соблюдении санитарно-эпидемиологических норм постепенно смогли приступить к работе градообразующие предприятия, организации АПК, стройиндустрии, оборонно-промышленного комплекса, транспортные компании, а позже обрабатывающие производства, предприятия сферы информации и связи. Ограничения на посещение гражданами организаций сферы услуг пока сохраняются.

По словам Губернатора, снижение темпов производства продукции, особенно оказания услуг, прогнозируется в мае и летний период, что также необходимо учитывать в дальнейшем. «В настоящее время региональным Управлением Роспотребнадзора подготовлены предложения о дальнейшем поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий, чья деятельность была приостановлена», – сообщил Николай Любимов.

В ходе совещания Николай Любимов дал ряд поручений, касающихся выполнения задач национальных проектов, реализации местных инициатив, дорожного ремонта на местных дорогах, взаимодействия районных администраций с региональным оператором по обращению с ТКО «Эко-Пронск» в вопросах оперативного решения проблем, на которые указывают граждане. Особое внимание Губернатор поручил уделять своевременному осуществлению всех противопожарных мероприятий, а также активно продолжать работу по вводу в оборот неиспользуемой ранее пашни. «Также очень важно обеспечить подготовку к проведению ЕГЭ», – сказал Николай Любимов.