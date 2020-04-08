Назначен прокурор Ряжского района

-

Прокурором Ряжского района назначен советник юстиции Сергей Николаевич Колесников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Сергей Колесников родился в 1970 году в Ульяновской области.

Окончил юридический факультет Саратовского юридического института им. Д.И.курского.

Службу в органах прокуратуры начал с должности следователя прокуратуры Михайловского района. Более 20 лет работал в прокуратуре области,а с 2007 года – возглавлял отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции.