Назначен прокурор Ряжского района

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Прокурором Ряжского района назначен советник юстиции Сергей Николаевич Колесников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Сергей Колесников родился в 1970 году в Ульяновской области. 

Окончил юридический факультет Саратовского юридического института им. Д.И.курского. 

Службу в органах прокуратуры начал с должности следователя прокуратуры Михайловского района. Более 20 лет работал в прокуратуре области,а с 2007 года –  возглавлял отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции.

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