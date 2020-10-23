Рязанских нарушителей оштрафовали почти на 100 000 рублей за открытые канализационные люки

С начала года за нарушения в содержании канализационных люков и смотровых колодцев выписали штрафы на сумму 99 500 рублей, сообщает администрация города.

В общей сложности за несколько месяцев поймали 88 нарушителей. Они не соблюдали правила благоустройства смотровых колодцев и канализационных люков, которые должны находиться в закрытом и исправном состоянии.

— Содержание, очистку и поддержание в исправном техническом состоянии колодцев и камер обеспечивают их собственники, если иное не предусмотрено законом или договором, в соответствии с требованиями государственных стандартов, — говорится в сообщении.

А если у колодца разрушилась крышка или решетка, то собственник обязан в течение часа оградить место инженерными сетям, поставить соответсвующие знаки и заменить неисправность в течение трех часов.