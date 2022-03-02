«Мармакс» предлагает беспроцентную рассрочку на покупку квартир до 15 марта 

Рязанская девелоперская компания «Мармакс» в ситуации беспрецедентной экономической турбулентности и роста процентных ставок приняла решение обеспечить клиентам максимально комфортные условия покупки жилья. В связи с резким скачком ключевой ставки до 20% очень важно вовремя вложить деньги в самую твердую валюту – квадратные метры. Главное – выбрать надежного застройщика.

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Девелоперская компания «Мармакс» входит в тройку застройщиков-лидеров России рейтинга ЕРЗ «по потребительским качествам». Это значит, что компания высоко оценена не только профессиональным сообществом, но и непосредственными потребителями конечного продукта – покупателями жилья.

«Мармакс» анонсировала удержание условий покупки – до середины марта. Успейте забронировать и купить квартиру мечты по еще не изменившимся ценам в ЖК «Голландия» и «Манхэттен». Покупателям предлагаются квартиры в рассрочку от застройщика с первоначальным взносом 30% на два года, а также в беспроцентную рассрочку по фиксированной цене. Кроме того, «Мармакс» предлагает квартиры по субсидированной ставке от 0,9%. Все предложения действуют до 15 марта!

Дома в загородном проекте «Вилланд» также доступны по самой низкой в этом году цене. Только до конца марта готовые кирпичные дома в поселке бизнес-класса в 12 минутах от Рязани – в ипотеку от 4,7%. Успейте приобрести участки в беспроцентную рассрочку! Сдача поселка «Вилланд» запланирована до конца года.

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В пресс-службе компании отметили, что все актуальные условия покупки квартир и загородной недвижимости и новости рынка недвижимости публикуются в Телеграмм-канале компании https://t.me/marmax_ru