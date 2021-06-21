Костромичи останутся без холодной воды

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В Костроме ожидается отключение холодной воды в домах сразу на нескольких улицах, пишет портал «KO44.ru».

Причиной этому станет ремонт инженерных коммуникаций на улице Островского.

В ночь на среду холодного водоснабжения не будет в домах №№73, 98, 94А, 94Б и 94В на проспекте Текстильщиков, в доме №6 на улице Ерохова.

Также отключение воды затронет жителей Некрасовского шоссе, Рабочей Слободы, улиц Осетрова, Просвещения, Покровского, Осовиахима, Огородной, Клубной, Заречной, Гидростроительной, Береговой.

В этот список попали переулки Слесарный, Пожарный, Комлевский, Кустарный, Металлистов, Заречные проезды.

В городской администрации уточнили, что воду будут отключать с восьми часов вечера вторника до шести утра среды.