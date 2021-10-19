Губернатор Любимов поручил решить вопросы записи в поликлиники

Губернатор Николай Любимов поручил социальному блоку правительства оперативно решить вопросы, связанные со сложностями записи в поликлинику, а также очередями в медучреждениях. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Во вторник, 19 октября, во время заседания глава региона отметил, что в последнее время от рязанцев стало поступать много жалоб на работу медицинских учреждений.

Губернатор предложил привлекать волонтёров для работы в регистратурах, консультации у терминалов. Один из вариантов — привлечь студентов медколледжа в Рязани.

Любимов подчеркнул, что врачи тоже живые люди. Очереди возникают не просто так — медики болеют, кто-то ушёл работать в красные зоны. Частично закрыть вопрос с кадрами здесь помогают студенты медуниверситета.