Эксперт Минобороны назвал наиболее распространенные противопоказания для службы

Количество граждан призывного возраста, не имеющих противопоказаний для службы в армии, выросло с 67,7% в 2010 году до 78%, сообщил в интервью «Известиям» главный военно-врачебный эксперт Минобороны полковник медицинской службы Андрей Дацко.
По словам Андрея Дацко, наиболее распространенные причины, по которым молодых людей признают ограниченно годными — болезни костно-мышечной системы (в основном, сколиозы и плоскостопие), на втором месте болезни системы кровообращения (чаще всего, нарушение сердечного ритма, гораздо реже врожденные пороки сердца), на третьем месте болезни нервной системы.
Он также рассказал, что сейчас мало призывников с сильным недостатком веса.
По словам главного военно-врачебного эксперта, в прошлом году ужесточились требования по состоянию здоровья как призывников, так и военнослужащих. Изменения касаются болезней системы кровообращения, болезней нервной системы, туберкулеза.
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