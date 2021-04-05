Эксперт Минобороны назвал наиболее распространенные противопоказания для службы

Количество граждан призывного возраста, не имеющих противопоказаний для службы в армии, выросло с 67,7% в 2010 году до 78%, сообщил в интервью «Известиям» главный военно-врачебный эксперт Минобороны полковник медицинской службы Андрей Дацко.

Только у 22% призывников есть противопоказания для службы в армии, — рассказал он.

По словам Андрея Дацко, наиболее распространенные причины, по которым молодых людей признают ограниченно годными — болезни костно-мышечной системы (в основном, сколиозы и плоскостопие), на втором месте болезни системы кровообращения (чаще всего, нарушение сердечного ритма, гораздо реже врожденные пороки сердца), на третьем месте болезни нервной системы.

В последние годы все чаще призывников освобождают от службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвертое место, — добавил начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы.

Он также рассказал, что сейчас мало призывников с сильным недостатком веса.

Более того, появился обратный угрожающий фактор: увлечение фастфудом и малоподвижный образ жизни приводит к ожирению у многих молодых людей, — рассказал Андрей Дацко.

По словам главного военно-врачебного эксперта, в прошлом году ужесточились требования по состоянию здоровья как призывников, так и военнослужащих. Изменения касаются болезней системы кровообращения, болезней нервной системы, туберкулеза.

До прошлого года ребята, которые когда-то переболели туберкулезом и закончили период наблюдения, подлежали призыву на военную службу с небольшими ограничениями. Но мы пришли к тому, что даже в этом случае воинские коллективы нельзя подвергать риску. Поэтому, наверное, к сожалению для многих молодых людей, после перенесенного когда-либо туберкулеза служить нельзя, — сообщил Андрей Дацко.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Все чаще от службы освобождают из-за слабого зрения»