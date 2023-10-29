Детский сад в Кальном начнёт приём детей после Нового года

Строящийся в Кальном детский сад планируют ввести в эксплуатацию в декабре, после новогодних праздников начнется прием детей, сообщает сайт администрации Рязани.

В субботу, 28 октября, объект посетил исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Артёмов.

По данным мэрии, детский сад на 224 места практически готов. Ежедневно на объекте работают 50 человек. В настоящее время оформляются документы для запуска котельной и детсада в целом.

Мебель для детского учреждения закуплена, после уборки помещений её установят.

Рабочие благоустраивают территорию детского сада, устанавливают веранды, стелят безопасное покрытие. Началось обустройство одного из подъездных путей к новому учреждению дошкольного образования.