Дачная амнистия: новые нюансы и важные тонкости

Десятки тысяч наших читателей могут смело назвать себя дачниками. Правда далеко не все обладатели садовых домиков и огородов оформили свою недвижимость по закону. Именно для них с сентября 2006 года действует так называемая «дачная амнистия», которая позволяет в упрощенном порядке легализовать свои участки и расположенные на них строения.

Эти послабления от государства регулярно продлевались, сам процесс оформления «обрастал» новыми нюансами. О свежих новостях ,касающихся «дачной амнистии» и важных деталях легализации садовой недвижимости пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Бесплатно, просто, легально

В декабре прошлого года Госдума в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает новые возможности для оформления прав на земельные участки и объекты бытовой недвижимости, а также продление срока «дачной амнистии» еще на пять лет.

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Как утверждают разработчики документа, закон позволит решить многолетнюю проблему, из-за которой люди не в силах легализовать и оформить свое жилье, построенное ещё в советский период. Подтвердить право собственности гражданин сможет даже при отсутствии на руках правоустанавливающих документов.

Такие дома могут числиться учтенными в старых документах совхозного (колхозного) учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших БТИ. Однако сегодня этого недостаточно для внесудебного и простого оформления прав.

— Законопроект предлагает комплексное решение: в упрощенном порядке оформить права на такие жилые дома и одновременно земельные участки под ними в собственность бесплатно. При этом жилые дома должны быть построены до 14 мая 1998 года и располагаться в границах населенного пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, — считает заместитель руководителя федерального Росреестра Алексей Бутовецкий.

Граждане должны будут подать заявление в орган местного самоуправления, то есть в городскую или поселковую администрацию, о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения объектом (документы об уплате коммунальных услуг, документ о проведении государственного технического учета и (или) технической инвентаризации). Возможны и другие документы, их перечень вправе дополнительно определить региональные власти.

Шаг навстречу наследникам

До недавнего времени, если гражданину был предоставлен в постоянное пользование огородный земельный участок, то несмотря на его использование на протяжении десятков лет, объект не мог перейти по наследству ни детям, ни внукам владельца. Этот участок пришлось бы приобретать на общих основаниях у органов публичной власти.

Теперь хозяевам таких участков теперь не нужно будет обращаться в Росреестр, чтобы переоформить право собственности. При наличии документов старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования (например, свидетельства на землю) он сможет распоряжаться своим земельным участком – продать его, завещать, сдать в аренду и т.д.

Саму «дачную амнистию», действующую до 2026 года, по новому закону планируется продлить до 1 марта 2031 года.

Напомним, что по действующему законодательству на садовых участках и землях для индивидуального жилищного строительства можно построить дом высотой не более 20 метров и не более чем с тремя наземными этажами. Максимальная площадь жилого или садового дома не ограничивается.

Навигатор для заявителя

Чтобы узаконить свои права на дом и участок заявитель должен сделать несколько важных шагов

Заключить договор подряда с аттестованным кадастровым инженером на подготовку технического плана на жилой дом.

Пригласить на участок инженера для проведения замеров строения

Составить и подписать декларацию об объекте недвижимости, которая является неотъемлемой частью технического плана

Получить от кадастрового инженера диск с техническим планом на жилой дом. Стоимость составления техплана зависит от площади объекта и в нашем регионе в среднем варьируется от 6 до 9 тысяч рублей.

Подать заявление в МФЦ « на государственный кадастровый учет и регистрацию права жилого дома, оплатив государственную пошлину в размере 350 рублей. К заявлению прилагается диск с техпланом.

Кадастровый учет и государственная регистрация права на объект занимает 12 дней. После истечения этого срока заявитель приходит в МФЦ за выпиской и единого госреестра прав (ЕГРН) на жилой дом.

Если у вас остались вопросы по нюансам «дачной амнистии», ответы на них можно получить по телефону горячей линии Росреестра 8 800 100 34 34.