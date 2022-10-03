Понедельник, 3 октября, 2022
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БК «Рязань» начал сезон с двух крупных домашних побед

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Выступление в чемпионате Центрального Федерального округа среди мужских команд 2022–2023 годов баскетбольный клуб «Рязань» начал с двух уверенных побед. Подробности сообщила пресс-служба клуба.

Стартовые поединки «зубры» провели своим чемпионским составом, свежая кровь в команде обязательно появится, но чуть позже. В заявку команды на сезон также вошел и очередной воспитанник рязанского баскетбола Илья Бойков, старательно проведший подготовительный период. Однако по семейным обстоятельствам ему не удалось дебютировать во встречах с БК «Тверь».

В первом матче «зубры» одержали победу со счетом 93:46. Самым результативным игроком стал Михаил Соколов, к тому же оформивший первый в сезоне дабл-дабл (24 очка + 10 подборов). Если в стартовом поединке чемпионата ЦФО БК «Рязань» самую малость не добрал до ста набранных очков, то уже на следующий день ему покорился гроссмейстерский показатель — 102:45. Больше всех очков (26) набрал Князев, а Михаил Соколов вновь оформил дабл-дабл (21 балл + 16 подборов).

Следующие поединки баскетбольный клуб «Рязань» проведет в следующие выходные (8-9 октября) в Липецке против местной команды «Грин Хилл».

БК «РЯЗАНЬ» — БК «ТВЕРЬ» — 93:46 (24:11, 22:10, 23:4, 24:21)

БК «Рязань»: Князев (17), Буданов (2), Хамитов (6), Алексеев (11), Соколов (24 + 10 подборов) — старт., Ефремочкин (15), Абраменков (10), Гущин (8).

БК «Тверь»: Каширин (3), Павлычев (10), Хотько (9), Романчук (6), Лебедев (3) — старт., Губкин (5), Чихрадзе (8), Логинов (2), Смурыгин (0), Сорокин (0), Юрченко (0).

Судьи: Пауков (Воронеж), Снегов (Ярославль).

1 октября. Рязань. ДДТ.

БК «РЯЗАНЬ» — БК «ТВЕРЬ» — 102:45 (37:9, 22:15, 25:12, 18:9)

БК «Рязань»: Князев (26), Буданов (2), Хамитов (7), Алексеев (7), Соколов (21 + 16 подборов) — старт., Гущин (14), Ефремочкин (14), Абраменков (11).

БК «Тверь»: Каширин (5), Павлычев (2), Хотько (6), Романчук (2), Лебедев (15) — старт., Губкин (3), Чихрадзе (4), Логинов (6), Смурыгин (0), Сорокин (2), Юрченко (0).

Судьи: Пауков (Воронеж), Снегов (Ярославль).

2 октября. Рязань. ДДТ.

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