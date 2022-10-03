БК «Рязань» начал сезон с двух крупных домашних побед

Выступление в чемпионате Центрального Федерального округа среди мужских команд 2022–2023 годов баскетбольный клуб «Рязань» начал с двух уверенных побед. Подробности сообщила пресс-служба клуба.

Стартовые поединки «зубры» провели своим чемпионским составом, свежая кровь в команде обязательно появится, но чуть позже. В заявку команды на сезон также вошел и очередной воспитанник рязанского баскетбола Илья Бойков, старательно проведший подготовительный период. Однако по семейным обстоятельствам ему не удалось дебютировать во встречах с БК «Тверь».

В первом матче «зубры» одержали победу со счетом 93:46. Самым результативным игроком стал Михаил Соколов, к тому же оформивший первый в сезоне дабл-дабл (24 очка + 10 подборов). Если в стартовом поединке чемпионата ЦФО БК «Рязань» самую малость не добрал до ста набранных очков, то уже на следующий день ему покорился гроссмейстерский показатель — 102:45. Больше всех очков (26) набрал Князев, а Михаил Соколов вновь оформил дабл-дабл (21 балл + 16 подборов).

Следующие поединки баскетбольный клуб «Рязань» проведет в следующие выходные (8-9 октября) в Липецке против местной команды «Грин Хилл».