Бизнесмены Костромы пожаловались, что поневоле попали в «Игру в кальмара»

Предпринимательница из Костромы рассказала, что бизнесмены с трудом выживают в тяжелых условиях на фоне коронавирусных ограничений, пишет Kostroma.Today.

Женщина сравнила ситуацию с популярным сериалом «Игра в кальмара», где люди борются за деньги и пытаются выжить. Она отметила, что ей удалось пережить первый локдаун в прошлом году, она на этот раз планирует закрываться навсегда, потому что поток клиентов стремится к нулю.

«Мы поневоле попали в условия, как в сериале «Игра в кальмара». Сейчас у нас, мелких предпринимателей, идет настоящая игра на выживание. Большинство, к сожалению, проигрывает», — посетовала костромичка.

Подчеркивается, что после введения QR-кодов в общественных местах в Костроме отмечается резкий спад клиентов.