Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве рязанского пристава

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве рязанского судебного пристава Сергея Калужского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава следственного комитета поручил доложить о ходе расследования убийства Калужского руководителю следственного управления СК РФ по региону Владимиру Никешкину. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также мотивы убийства и лица, причастные к совершению преступления.

Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, Сергей Калужский, начальник отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району, был застрелен вечером в профессиональный праздник 1 ноября на улице Сельских строителей в Недостоеве. Убийца поджидал жертву у его дома. По факту убийства пристава разыскивают мужчину во всём чёрном на велосипеде, его рост — 160-170 сантиметров, с собой у него может быть ружьё. У Калужского остались жена и двое детей.

Позднее появилась версия, что причиной убийства начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского могли стать проблемы с коллекторскими агентствами. Пристав не давал ход ряду исполнительных производств, взыскатели подали иск в суд. Супруга пристава сообщила, что не была в курсе угроз в его адрес.

Видео с места убийства Калужского можно увидеть здесь.