Понедельник, 20 мая, 2024

Появился новый график отключения воды в Рязани в мае-июне

Автор: Кристина Аманн

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Hands фото создан(а) pvproductions - ru.freepik.com

В группе МУП РМПТС появился новый график новый график отключения горячей воды в Рязани в мае-июне.

Напомним, это связано с плановыми профилактическими работами.

Какие улицы останутся без горячей воды и в какое время, можно узнать по ссылке.

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