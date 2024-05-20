Появился новый график отключения воды в Рязани в мае-июне

В группе МУП РМПТС появился новый график новый график отключения горячей воды в Рязани в мае-июне.
Напомним, это связано с плановыми профилактическими работами.
Какие улицы останутся без горячей воды и в какое время, можно узнать по ссылке.
В группе МУП РМПТС появился новый график новый график отключения горячей воды в Рязани в мае-июне.
Напомним, это связано с плановыми профилактическими работами.
Какие улицы останутся без горячей воды и в какое время, можно узнать по ссылке.
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