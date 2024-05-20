Понедельник, 20 мая, 2024

Стали известны детали гибели восьмиклассницы в Измайловском парке

Автор: powder

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Причиной гибели 13-летней школьницы, найденной накануне в Измайловском парке в Москве, могло стать употребление наркотических средств, пишет МК.

По данным издания, ее подруга находится в реанимации и не в состоянии рассказать, что случилось. Известно, что незадолго до случившегося девочки отдыхали в парке в компании старшеклассников, у которых был выпускной.

Погибшую обнаружили в заболоченной местности лесопарковой зоны, без признаков насильственной смерти.

«Она очень контактная, доверчивая и открытая по характеру», — сказал полицейским ее отец.

Родители уточнили, что конфликтов в семье не было. Они не замечали странного поведения дочери или изменений в состоянии ее здоровья.

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