Стали известны детали гибели восьмиклассницы в Измайловском парке

Причиной гибели 13-летней школьницы, найденной накануне в Измайловском парке в Москве, могло стать употребление наркотических средств, пишет МК.

По данным издания, ее подруга находится в реанимации и не в состоянии рассказать, что случилось. Известно, что незадолго до случившегося девочки отдыхали в парке в компании старшеклассников, у которых был выпускной.

Погибшую обнаружили в заболоченной местности лесопарковой зоны, без признаков насильственной смерти.

«Она очень контактная, доверчивая и открытая по характеру», — сказал полицейским ее отец.

Родители уточнили, что конфликтов в семье не было. Они не замечали странного поведения дочери или изменений в состоянии ее здоровья.