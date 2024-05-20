19 мая в горном районе на северо-западе Ирана президент Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли в результате крушения вертолёта. Изначально сообщалось, что судно совершило в горах жёсткую посадку. После многочасовых поисков пропавшей делегации стало известно, что выжить ей не удалось.

Трагедия потрясла мировую общественность, мгновенно стали публиковаться предположения, что случившееся является терактом. Чуть позже прозвучала официальная информация: вертолёт потерпел крушение из-за сложных метеоусловий. В любом случае трагедия может стать точкой отсчёта для изменений, которые в ближайшее время произойдут на иранском политическом поле. И государству произошедшие события могут принести серьёзные испытания, особенно если учитывать напряжённую геополитическую ситуацию, в которой сейчас одним из главных игроков является Иран.

Предостережение для страны на 2024 год несколько лет назад оставлял российский политик Владимир Жириновский. Покойный лидер ЛДПР запомнился не только яркой харизмой и эпатажным поведением, но и прогнозами, многие из которых сбылись.

Так, Жириновский говорил о конфликте в 2024 году, после которого мир забудет «про Украину». Он предположил, что поток беженцев хлынет на территорию, которая считается Украиной, из-за эскалации ближневосточного конфликта:

— Иран — это вам не КНДР и не Вьетнам и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идёт о Третьей мировой войне, — заявил политик.



Сбудется ли предостережение «политической Ванги», будет ли связано оно с гибелью Эбрахима Раиси и приведут ли нынешние события к серьёзному столкновению, сказать сложно. Понятно только одно: ближневосточный конфликт катастрофически обострён, и происходящее на этой территории вызывает много вопросов, споров и большую обеспокоенность людей по всему миру.

О серьёзных последствиях обострений на Ближнем Востоке свидетельствует ещё одно пророчество Владимира Жириновского:

— Будут две ядерные войны, между Палестиной и Израилем и Пакистаном и Индией. Это заставит нас наконец договориться. Христианская цивилизация должна объединиться, — завещал лидер ЛДПР.

По его словам, в ходе этих противостояний 200 миллионов человек ждёт гибель. Миллиард беженцев хлынут из Азии в другие страны.

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