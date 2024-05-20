День открытых дверей прошёл в Рязанском Перинатальном центре

«Есть такие дома волшебные особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей».

Слова из песни Валерии «Волшебный дом» абсолютно не случайны. Ведь они как нельзя лучше подходят к статье о Рязанском Перинатальном Центре.

Каждые две недели здесь для будущих мам проходят Дни открытых дверей. В этот раз мероприятие в рамках реализации проекта «Женское движение Единой России» «Главные вопросы главному врачу» посетила руководитель Штаба общественной поддержки в Рязанской области, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

О том, как работает Перинатальный центр, об основных итогах за 2023 год рассказали заместитель главного врача по медицинской части Антон Панов и заведующая консультативно-диагностической поликлиникой Елена Жукова.

Перинатальный центр был создан в 2011 году для женщин высокой группы риска. Своеобразными «входными воротами» в него служит консультативно-диагностическое отделение. Всех пациентов высокой группы риска с какими-либо патологиями и проблемами принимают именно здесь. Врачи определяют группу риска и тактику дальнейшего ведения беременности. Пациенток осматривают специалисты центра, в том числе и узкие. Если необходимо, приходят специалисты из ОКБ. Здесь же проходят перинатальные консилиумы, в том числе и со смежными специалистами, например, из детской больницы.

Будущие мамы в течение беременности несколько раз приезжают в консультативно-диагностическое отделение. И все они заблаговременно госпитализируются.

— В последнее время количество родов именно в нашем учреждении увеличилось. В первую очередь это связано с перераспределением акушерских коек и с реорганизацией родильных домов второго уровня, — отметил Антон Евгеньевич.

В Перинатальном центре успешно работает служба дистанционного акушерского консультирования. Для экстренных ситуаций во всех крупных ММЦ организованы ургентные родильные залы, где есть все необходимое оборудование. Врачи принимают роды, а в это время на помощь местным врачам уже едут детская и взрослая бригады.

— Работа всех перинатальных центров оценивается по ряду показателей. Самый главный показатель нашей работы — снижение младенческой смертности. В 2023 году мы добились хороших результатов и этот показатель в нашем центре снизился в 2.2 раза, — подчеркнул Антон Евгеньевич. — Таких результатов мы смогли добиться благодаря своевременной диагностике пороков развития плода. Если порок можно прооперировать у нас или в федеральном учреждении, то мы или оставляем женщину рожать у нас, либо отправляем в другое учреждение, где этот порок будет прооперирован. Это мощный инструмент, когда мы держим все в своих руках и контролируем и роженицу, и будущего ребенка на всех этапах.

Стоит отметить, что Антон Панов является главным внештатным специалистом по перинатальной ультразвуковой диагностике Рязанской области. И именно он внедрил методику внутриутробного переливания крови при гемолитической болезни плода.

Ранее внутриутробное переливание крови никогда не делалось в Рязанской области. Сейчас же врачи имеют возможность пролонгировать детей, которые ранее не имели бы шанса на выживание, до близко к доношенному сроку.

— Мы отслеживаем наших пациентов. На каждый день рождения мне присылают фото моих маленьких пациентов. Здоровые, веселые. За шесть лет работы у меня уже более 160 детей, — улыбаясь, рассказал Антон Евгеньевич. — Есть пациенты, которые специально приезжают из Москвы и Московской области, поскольку сейчас там это направление работы несколько просело.

Год назад в Перинатальном центре совместно с министерством труда и социальной защиты Рязанской области был создан Центр медико-социального сопровождения беременных.

Здесь проводится большая работа с пациентами, находящимися в зоне социального риска. Если это необходимо, семья может проживать в специальной гостинице, с семьями работают социальные психологи, существует доабортное консультирование. Есть медицинские и клинические психологи.

— Чем мы отличаемся от других регионов? У нас действует двойное доабортное консультирование психологов. Сейчас Санкт-Петербург хочет воспользоваться методом, разработанный рязанскими специалистами, — отметила Антон Евгеньевич.

О сути метода рассказала Елена Жукова:

— Женщина пришла к гинекологу с желанием прервать беременность. Тут же у врача она проходит мотивационное анкетирование, где ей выдается анкета со всеми рекомендациями согласно ее проблемам. После этого гинеколог дает направление к медицинскому психологу. Врач прорабатывает с ней имеющиеся вопросы, дает ей информированное согласие, которое должен подписать супруг, что он в курсе ее планов. Обычно женщины говорят, что супруга нет, но благодаря электронной системе мы можем посмотреть семейное положение в базе. Женщине дается неделя или несколько дней тишины (в зависимости от срока). И на вторую консультацию мы приглашаем ее уже с участием социальных психологов, где рассказываем о мерах социальной поддержки, положенных выплатах, что ей могут предоставить временное жилье, обеспечить детскими товарами. После социального еще раз проходит консультация с медицинским психологом и уже принимается окончательное решение.

В 2023 году мы добились очень хорошего результата — у нас 19,7% отказов от абортов. Это очень весомо. Обычно 5-6% уже считается великолепной работой. В кабинете психолога мы «вырастили» «Дерево жизни». Здесь у нас реальные детки, чьи мамы отказались от аборта.

Не оставлены без внимания и несовершеннолетние пациентки. В поликлинике Перинатального центра принимает детский гинеколог Ирина Николаевна Юрк. Врач пользуется огромной популярностью.

— Сейчас она находится в декрете, но из-за большого спроса согласилась принимать по субботам. К ней постоянно полная запись. Приходят с абсолютно разными проблемами. Ирина Николаевна активно взаимодействует с главным внештатным репродуктологом РФ и имеет возможность в рамках «Телемедицины» консультировать своих пациентов в федеральных медцентрах. Все ее любят и уважают. Попасть к ней на прием можно без направления, просто записавших, — рассказала Елена Жукова. — Если пациентке меньше 15 лет, то прием ведется в присутствии законного представителя. После 15 лет — по желанию девушки.

Перинатальный центр активно сотрудничает с некоммерческими организациями. Одна из них — «Спаси жизнь» — оборудовала детскую комнату, где папы с детьми могут подождать маму, поиграть, посмотреть мультфильмы.

В рамках программы «Навстречу семье» проходит сопровождение не только беременной женщины, но и всей ее семьи — пап, старших детей.