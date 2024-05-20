Понедельник, 20 мая, 2024

В Рязани прошел легкоатлетический полумарафон «Рязанский кремль»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

19 мая в Рязани прошел восьмой легкоатлетический полумарафон «Рязанский кремль». Об этом сообщает администрация города Рязани.

Поясняется, что полумарафон является частью всероссийского проекта «ЗаБег.рф.».

В этом году к забегу присоединились 800 участников, 600 из которых бежали дистанции в 21,1, 10 и 5 километров. Бежали не только рязанские спортсмены: к забегу присоединились представители Москвы, Ярославля, Новомосковска, Ростова-на-Дону, Белгорода.

Участвовали в спортивном состязании и дети. Они бежали дистанцию в 1 километр, а самые маленькие — дистанцию в 200 метров.

В Рязани прошел легкоатлетический полумарафон "Рязанский кремль"
В Рязани прошел легкоатлетический полумарафон "Рязанский кремль"
В Рязани прошел легкоатлетический полумарафон "Рязанский кремль"
В Рязани прошел легкоатлетический полумарафон "Рязанский кремль"

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