Четверг, 2 ноября, 2023
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Жена убитого судебного пристава Калужского сказала, что не знает об угрозах мужу

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Жена убитого судебного пристава Сергея Калужского сообщила, что ничего не знает об угрозах мужу. Ее слова передает «RT».

Елена Калужская отметила, что в тот день погибший возвращался домой раньше обычного. О случившемся она узнала от соседей:

Соседка позвонила и сказала: «Выйди».

По словам женщины, у ее мужа были судебные тяжбы за неисполнение обязанностей.

За это убивать, что ли, нужно? Все недовольные с ним судились,

— сказала она.

Напомним, вечером в среду, 1 ноября, в микрорайоне Недостоево был убит начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский.

Ранее следком показал видео с места убийства.

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