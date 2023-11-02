Жена убитого судебного пристава Калужского сказала, что не знает об угрозах мужу

Жена убитого судебного пристава Сергея Калужского сообщила, что ничего не знает об угрозах мужу. Ее слова передает «RT».
Елена Калужская отметила, что в тот день погибший возвращался домой раньше обычного. О случившемся она узнала от соседей:
По словам женщины, у ее мужа были судебные тяжбы за неисполнение обязанностей.
Напомним, вечером в среду, 1 ноября, в микрорайоне Недостоево был убит начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский.
Ранее следком показал видео с места убийства.