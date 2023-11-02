Жена убитого судебного пристава Калужского сказала, что не знает об угрозах мужу

Жена убитого судебного пристава Сергея Калужского сообщила, что ничего не знает об угрозах мужу. Ее слова передает «RT».

Елена Калужская отметила, что в тот день погибший возвращался домой раньше обычного. О случившемся она узнала от соседей:

Соседка позвонила и сказала: «Выйди».

По словам женщины, у ее мужа были судебные тяжбы за неисполнение обязанностей.

За это убивать, что ли, нужно? Все недовольные с ним судились, — сказала она.

Напомним, вечером в среду, 1 ноября, в микрорайоне Недостоево был убит начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский.

Ранее следком показал видео с места убийства.