Четверг, 2 ноября, 2023
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Причиной убийства судебного пристава в Рязани могли стать проблемы с коллекторами

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Причиной убийства начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского могли стать проблемы с коллекторскими агентствами, сообщает телеграм-канал 112.

По данным источника, следствие считает, что убийство связано с профессиональной деятельностью Калужского. Пристав не давал ход ряду исполнительных производств, взыскатели подали иск в суд.

Сергей Калужский застрелен вечером 1 ноября недалеко от дома на улице Сельских строителей микрорайона Недостоево.

Силовики разыскивают мужчину в чёрном, скрывшегося на велосипеде.

У убитого остались жена и двое детей.

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