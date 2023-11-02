Причиной убийства судебного пристава в Рязани могли стать проблемы с коллекторами

Причиной убийства начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского могли стать проблемы с коллекторскими агентствами, сообщает телеграм-канал 112.

По данным источника, следствие считает, что убийство связано с профессиональной деятельностью Калужского. Пристав не давал ход ряду исполнительных производств, взыскатели подали иск в суд.

Сергей Калужский застрелен вечером 1 ноября недалеко от дома на улице Сельских строителей микрорайона Недостоево.

Силовики разыскивают мужчину в чёрном, скрывшегося на велосипеде.

У убитого остались жена и двое детей.