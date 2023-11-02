У убитого в Рязани Сергея Калужского остались жена и двое детей

Вечером в среду, 1 ноября, в микрорайоне Недостоево убит начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский.

По информации телеграм-канала «Усы Куракиной», у мужчины остались жена и двое детей. В Калужского стреляли без глушителя, звуки выстрелов слышали от Недостоево до Семчино, отмечает источник.

Киллер сделал 2 выстрела в грудь, 1 контрольный в голову. Оружие убийца не бросил. По некоторым данным, стрелял из автомата Калашникова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судебный пристав убит в профессиональный праздник недалеко от дома.

По словам местных жителей, Сергей Калужский проживал в доме № 3 корпус 1 по улице Сельских Строителей, пишет КП-Рязань. Пристав возвращался домой с пакетом, пятилитровой бутылкой воды, канистрой в руках.

Киллер в маске встретил жертву на пустыре в 20 метрах от дома.

По словам местного жителя, до судебных приставов Калужский работал в полиции.