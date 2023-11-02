Четверг, 2 ноября, 2023
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За убийство пристава Калужского в Рязани ищут велосипедиста во всём черном

7info

Подозреваемый в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского мог скрыться на велосипеде. По данным телеграм-канала Baza, правоохранители разыскивают неизвестного мужчину во всём чёрном.

Рост подозреваемого — 160-170 сантиметров, с собой у него может быть ружьё.

Напомним, Калужский был застрелен в профессиональный праздник на улице Сельских строителей в Недостоеве. Убийца поджидал жертву у его дома.

У убитого в Рязани Сергея Калужского остались жена и двое детей.

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